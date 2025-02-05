Alkollü Sürücü Otomobiliyle Refüje Çıktı
Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Yön tabelalarına çarparak duran araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Bartın’da Safranbolu kavşağından Ebu Derda Türbesi istikametine seyir eden H.A. idaresindeki 78 SC 170 plakalı otomobil refüje çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada araç, refüjdeki trafik işaret ve yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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