Alışveriş Merkezinde Yangın Paniği! 2 Otel Boşaltıldı
Bursa'da bir alışveriş merkezinde bulunan hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. Yangında can kaybı olmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.
Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında depoda bulunan havai fişekler patladı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA-DHA
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