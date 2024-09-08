Alışveriş Merkezinde Yangın Paniği! 2 Otel Boşaltıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında depoda bulunan havai fişekler patladı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA-DHA