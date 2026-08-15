Alihan Kuriş'in Çelik Kasasından Dudak Uçuklatan Servet Çıktı: 3 Milyon Dolarlık Çek ve Kilolarca Altın

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında, Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde ele geçirilen çelik kasa da incelemeye alındı. Kasada 3 milyon dolar değerinde çek bulunduğu belirtildi.

Kasadaki diğer dikkat çekici unsur ise altın ve ziynet eşyaları oldu. Ele geçirilen altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin 27 milyon 548 bin 376 TL olduğu öğrenildi. Çek, altın ve ziynet eşyalarının soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

KURİŞ AİLESİNİN ÜZERİNE 191 TAŞINMAZ

Soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin tapu kayıtları da incelendi. Resmi belgelere göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan aile bireylerinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Taşınmazların önemli bölümünün Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına kayıtlı olması dikkat çekti.

ANNE KURİŞ'İN ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ

Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı 138 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu tespit edildi. Diğer aile bireylerinin adına kayıtlı taşınmazlarla birlikte toplam sayı 191'e ulaştı.

Soruşturma dosyasındaki taşınmaz kayıtlarında İstanbul ve Sakarya'daki çok sayıda konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz yer aldı. Kadıköy Erenköy'de dubleks mesken ve daire, Üsküdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekarelik alan üzerinde bulunan taşınmazlar ile yine Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerindeki dört katlı apartman dikkat çekti. Üsküdar Kısıklı'da ise kargir ev, bahçeli ahşap evler ve arsaların bulunduğu belirtildi. Sakarya'da da Serdivan ve Erenler başta olmak üzere geniş tarla, arsa, ofis ve iş yerlerinin aile bireylerinin üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

BAZI MÜLKLERDE ÖZEL OKULLAR BULUNUYOR

Tapu kayıtlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da bazı taşınmazların üzerinde özel eğitim kurumlarının bulunması oldu. Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine kayıtlı bazı taşınmazlarda Sakarya'daki Özel Anka Anaokulu ve Özel Neva İlkokulu bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi