Türkiye ve Azerbaycan’dan Ortak Operasyon: Suç Örgütü Lideri Türkiye’ye Getirildi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan polisinin ortak çalışmasıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Türkiye ve Azerbaycan’dan Ortak Operasyon: Suç Örgütü Lideri Türkiye’ye Getirildi
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İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında yeni bir operasyona imza attı. Bakanlığın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan Polisi de katıldı. Ekipler, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para talep ederek yağmaya teşebbüs etme olaylarına karıştığı belirtilen, halen cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Ö.A.K.’nin izine ulaştı.

BAKÜ’DE YAKALANDI

Hakkında “kasten adam öldürme”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile iki ayrı “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma” suçundan yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü’de yakalandı. Ö.A.K., Azerbaycan’daki işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun Türkiye ve Azerbaycan polisinin ortak çalışması sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek Azerbaycan makamlarına teşekkür etti. Bakanlık açıklamasında, organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelenin sınır ötesinde de sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Suç örgütü İçişleri Bakanlığı
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