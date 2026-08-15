Marmaris’te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yalancıboğaz Mahallesi’ndeki Kaba Kargı Koyu’nda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Marmaris’te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Yalancıboğaz Mahallesi’ndeki Kaba Kargı Koyu’nda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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