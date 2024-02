Ali Yerlikaya'dan Antalya'daki sele dair açıklama: 989 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da selden etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ise Antalya, Burdur ve Isparta için ‘Turuncu Uyarı’ yapıldı.

Antalya'da 5 merkez ilçede etkili olan yağışta evler ve araçlar sular altında kaldı. Çoğu vatandaş su basınları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 3 ilimizde: Antalya, Burdur ve Isparta ‘turuncu uyarı’ verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Antalya’mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun.”

Kaynak: İHA