İnan Kıraç ile İpek Kıraç'ın miras kavgasında yeni perde

İş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki çekişme, İnan Kıraç'ın uluslararası çerçevede yaptığı hukuksal hamleleriyle yeni bir boyuta taşındı.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un, 15 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybeden kızı Suna Kıraç'ın eşi olan İnan Kıraç, ayrıca sahibi olduğu Kıraça Holding ile de Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alıyor.

Kıraç, bir süre önce manevi kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini ve soy ismini kullanmasını istemediğini açıklamış, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'a ağır suçlamalar yöneltmişti. İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı tüm mal varlığını ele geçirmeye çalışmakla suçlamış, emanet olarak verdiği Kırpart ve Kök Ziraat şirketlerinin hisse senetlerinin zilyetliğinin ele geçirildiğini ileri sürmüştü.

12 Punto Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin haberine göre; aralarındaki gerilim düzeyi artan İpek Kıraç ve İnan Kıraç, karşılıklı olarak dava açtı. Öte yandan İnan Kıraç'ın manevi kızı İpek Kıraç'a yurt dışında açtığı davaların içeriği ve kapsamı ortaya çıktı.

ÜNLÜ FRANSIZ AVUKAT DEVREDE

İnan Kıraç'ın Fransa'da, Paris ve Cenevre barolarına kayıtlı avukatların ortaklığında hizmet veren VEY & Associes hukuk bürosuyla anlaştığı, davaların ve hukuksal tüm sürecin takibini ünlü Fransız avukat Antoine Vey'in üstlendiği öğrenildi.

Bu çerçevede İnan Kıraç'ın avukatları, Fransa ve Lüksemburg'da İpek Kıraç aleyhine çeşitli davalar açtı. Açılan davalar doğrultusunda soruşturma ve yargılamalar sürüyor.

VERGİ CENNETLERİNDE ŞİRKETLER…

İnan Kıraç ve Fransız avukatları, İpek Kıraç'ın, manevi babasının bilgisi dışında çeşitli vergi cennetlerinde, özellikle İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurdurduğunu, bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları zimmetine geçirmek için kullandığını ileri sürüyor.

İpek Kıraç'a yöneltilen suçlamalar bununla da sınırlı değil. İnan Kıraç'ın Lüksemburg'da kurduğu şirketlerden biri olan Crendal Finance'ın İpek Kıraç'ın danışmanları tarafından İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketlerden birine devredildiği, bu devir sayesinde İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'a ait Paris Avenue Montaigne'de bulunan dairenin kullanımını ele geçirdiği iddia ediliyor.

Avukatların, İpek Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde, evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık iddiası bulunuyor.

İpek Kıraç hakkındaki bu iddialar 24 Nisan 2023 tarihinde Paris Savcılığı'nda suç duyurusuna dönüştü. Suç duyurusunun Paris Savcılığı'nda incelemeye alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA ULUSLARARASI BOYUTA EVRİLEBİLİR

Paris Savcılığı'nın, Türkiye, Lüksemburg, İngiliz Virgin Adaları'nı kapsayan bir uluslararası iş birliği çağrısı yapabileceği öngörülüyor.

Yaşanan gelişmeler, Koç Holding'in en üst düzeyi yöneticileri arasında bulunan, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç için önemli bir tehlike doğurdu.

İPEK KIRAÇ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ INTERPOL’E İLETİLEBİLİR

Kıraç ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacak. Tutuklama emrinin ise Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği öğrenildi.

Fransa yasalarına göre evrakta sahtecilik ve sahte belge kullanımı 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası ile cezalandırılıyor.

Manevi baba İnan Kıraç ve iş insanı İpek Kıraç arasındaki çekişme, ayrıntılarıyla medyada yer almıştı.