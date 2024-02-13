'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin vizyon yolculuğu kısa sürdü: Kaldırıldı

Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin vizyondan kaldırıldığı bildirildi. Yapımcı şirket de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin vizyon yolculuğu kısa sürdü: Kaldırıldı

Usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anlatan ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi vizyondan kaldırıldı.
Cem Karaca’nın eski eşi İlkim Karaca'nın, mahkemenin filmin vizyondan kaldırılması için belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Filmin yapımcı şirketi Aytaç Meyda’dan yapılan açıklamada, "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, film hakkındaki tedbir kararının kaldırılacağına ve filmin yeniden vizyona gireceğine inanıldığı belirtildi.

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