Serinin son filminden yeni fragman: 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' 10 Mayıs'ta beyazperdede

Maymunlar Cehennemi film serisinin son filmi 'Yeni Krallık'tan yeni bir fragman geldi. Geri sayımı süren film 10 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

Son Güncelleme:

Sinema tarihini uzun soluklu ve seri halinde yayınlanan, izleyicilerin merakla beklediği Maymunlar Cehennemi film serisinin son filmi "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" filminde yeni fragman geldi.

Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Sezar’ın saltanatının birkaç nesil sonrasında geçen ve maymunların hakim tür olduğu, insanların ise gölgelerde yaşamaya itildiği evrensel, destansı seriye yeni bir soluk getiriyor.

Yeni acımasız maymun lideri, imparatorluğunu kurarken; genç bir maymun, geçmiş hakkında bildiklerini sorgulayacağı zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak.

1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen ‘Maymunlar Cehennemi’nin yeni filminin senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison kaleme alırken başrollerini ise Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy paylaşıyor.

10 Mayıs’ta büyük bir ölüm kalım savaşının görsel efekt ve aksiyon harikası sahnelerle sinemaseverlere sunacak olan, IMAX formatında da izlenebilecek ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, serinin takipçilerine seyir zevki yüksek birkaç saat yaşatacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Sinema
Son Güncelleme:
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte Orkidelerin çok daha iyi büyümesini sağlan yöntem
Gecenin Öteki Yüzü'nden acı haber: Füruzan sonsuzluğa gitti Gecenin Öteki Yüzü'nden acı haber: Füruzan sonsuzluğa gitti
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmin vizyon tarihi belli oldu Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan filmin vizyon tarihi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun! Emekli bayram ikramiyesinde büyük oyun!
Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım Merve Boluğur: Üçüncü evliliği yapacağım
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi
Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı
CHP’de kaleler için karar vakti: MYK'dan geçen isimler belli oldu MYK'dan geçen isimler belli oldu