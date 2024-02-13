Mustafa Sarıgül'den CHP yönetimine 'Gürsel Tekin' çağrısı

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, sabah saatlerinde partiden istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin için parti yönetimine çağrıda bulundu.

Sarıgül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘herkesi yanlıştan dönmeye davet ediyorum’ diyerek, "Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir” dedi.

Sarıgül paylaşımında şunları kaydetti:

“Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız’, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum”

1-“Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız”, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir.



2-Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik… February 13, 2024

GÜRSEL TEKİN TEPKİ DOLU AÇIKLAMAYLA İSTİFASINI DUYURMUŞTU

Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak kendisinin yerine Mesut Kösedağı Kadıköy’den aday gösterilmişti.

Tekin, yayımladığı istifasını ‘parti hukukunun hiçe sayıldığını’ savunarak duyurmuştu.