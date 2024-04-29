Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Bu yıl da Taksim'de kutlama olmayacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamaları için toplantı düzenledi. Bakan Yerlikaya, bu yıl da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını ve İstanbul'da kutlamalar için 40 noktanın tahsis edildiğini söyledi.

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Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Bu yıl da Taksim'de kutlama olmayacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapılmıştır ve hepsine izin verilmiştir. İstanbul için ayrı parantez açmak istiyorum. Böylesine önemli bir mega şehrin huzuru ve güvenliği bizim için önceliktir. Valiliğimizde her yıl Ocak ayında ilan edilmektedir. Bugün İstanbul'da 40 yer ilan edilmiştir. Sendikaların yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulundular oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmiştir.

Terör örgütleri de "Taksim'e gelin" çağrısı yapıyorlar. Terör örgütlerinin Taksim'i propagandalarına alet etmelerine izin vermeyeceğiz. 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde kapatılacaktır.

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