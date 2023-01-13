Ali Babacan ve eşi, tahliye edilen Şebnem Korur Fincancı'yı ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi, cezaevinden tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Fincancı davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi.
BABACAN VE EŞİNDEN ZİYARET
Tahliyesi sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi, Fincancı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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