Alevi derneklerinden Erdoğan’a ‘tür’ tepkisi: Cumhurbaşkanı’ndan farklı bir türüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilik ilişkin "Biz her türe saygılıyız" sözlerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'den tepki geldi. Erçe, "Biz çocuk yaşta evlenmeyi caiz sayan bir inancı temsil etmiyoruz. Bu haliyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz" dedi.

Alevi derneklerinden Erdoğan’a ‘tür’ tepkisi: Cumhurbaşkanı’ndan farklı bir türüz

CHP lideri ve Kılıçdaroğlu'nu "Alevi" başlıklı videosu üzerinden hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da yaptığı mitingde "Sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var" dedi. Bu sözlere Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat'tan tepki geldi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Erçe, Kılıçdaroğlu'nun kimliğini açıklamak zorunda bırakılmasını insan hakları ihlali olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videouyu çekmesini uzunca bir süredir miting meydanlarında kimliği üzerinden yapılan saldırıların sonucu olarak yorumlayan Erçe, "Aday olmasının önünde en büyük engel olarak sunulmuştur. Bu yaklaşımı esefle kınıyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN FARKLI BİR TÜRÜZ"

Erdoğan'ın Alevilerden "tür" diye bahsetmesine "Evet biz İnsan-ı Kâmil olma yolunda ilerleyen bir inanca sahibiz, biz 72 milleti aynı nazarda görmeyeni kendimizden saymayan bir inancız. Biz çocuk yaşta evlenmeyi caiz sayan bir inancı temsil etmiyoruz. Bu haliyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz" diye yanıt veren Erçe, Erdoğan'ın bu ifadeyi hakaret manasında söylediğini bildiklerini belirtti.

Erçe, "Aleviliği inkar ediyorlar. İnkar etmekle de kalmıyorlar imha etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu asimile yoluyla yapmaya çalışıyorlar. Gün geliyor bizi folklorik bir topluluk olarak değerlendiriyorlar, gün geliyor bizi ayrı bir türmüş gibi değerlendiriliyor. Ama ben bu ülkede yeniden laik, demokratik bir Cumhuriyet rejiminin inşa edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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