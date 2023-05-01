Devletin televizyonu Erdoğan'ın damandının etkinliğini kapak fotoğrafı yaptı
TRT Haber'in Twitter sayfasına, Baykar'ın düzenleyicilerinden olduğu TEKNOFEST'in reklamının yer alması tepki çekti.
Devletin kanalı TRT Haber, düzenleyicisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın sahiplerinden Baykar’ın olduğu TEKNOFEST’in fotoğrafını sosyal medya hesabında arka plan fotoğrafı yaptı.
Gazeteci Serhat Uçak, söz konusu fotoğrafın TRT Haber’e kapak fotoğrafı olmasına tepki göstererek, Bir şirketin düzenlediği festival devletin resmi televizyonunun sayfasında neden yer alıyor? Sorusunu sordu.
Uçak’ın paylaşımının tamamı şöyle:
“TRT Haber kanalı, teknofest'i arka plan fotografı yapmış. Bir şirketin düzenlediği festival devletin resmi televizyonunun sayfasında neden yer alıyor?”
TRT Haber kanalı, teknofest'i arka plan fotografı yapmış. Bir şirketin düzenlediği festival devletin resmi televizyonunun sayfasında neden yer alıyor? pic.twitter.com/UWPhJ4neHl— Serhat Uçak (@serhatucak) May 1, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem