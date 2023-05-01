1 Mayıs, İzmir'de coşkuyla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla yapıldı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Mitingin ardından sanatçı Suavi konser verdi.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen İzmirli işçiler, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 3 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü

Alana ilk olarak sendikalar, ardından odalar ve daha sonra da siyasi partiler girerken mitingde Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak açıklama yaptı. Sendikalaşmanın önemine dikkat çeken Çakmak, "İşçiler bu ülkenin temel unsurlarıdır. Mücadelemizi yardımlaşma ve dayanışmayla işçi sınıfıyla ayağa kalkacağız. Yaşasın 1 Mayıs" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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1 Mayıs 2023
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