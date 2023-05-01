Denizli'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Denizli'nin Çivril ilçesinde gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Gürpınar Mahallesi'ndeki gazinoda bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Mestan Çulhaoğlu tüfekle vurularak öldürüldü, G.Ç, M.K, A.Ç. ile M.Ö. yaralandı.
SAĞLIK VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GAZİNO İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI
Gazinoyu işleten Y.D. jandarma ekibince gözaltına alındı. Y.D, karakoldaki ifade işleminin ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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