ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 16 Nisan'da yapılacak olan ALES'in giriş belgelerini erişime açtı.

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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek 2023-ALES/1 katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Belgelere, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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