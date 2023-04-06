İBB 'çok önemli' diye uyarmıştı: Karaköy'deki bina çöktü!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Beyoğlu Karaköy'de bir kısmı çöken 5 katlı metruk binayla ilgili uyarıda bulunmuştu.

Polat, "Yarınki rutin koruma kurulu toplantısından çıkacaklara göre hareket etme kararı çok ciddi sonuçlara gebedir, yetkilileri tekrar uyarıyorum, birkaç saat içinde yıkım riski çok yüksektir" demişti.

5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu, yapılan tüm uyarılara rağmen 'acil' toplantı kararı almaması sonucu İBB yetkileri yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasından saatler sonra 5 katlı metruk bina tamamen çöktü.

Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

MAHİR POLAT'TAN TEPKİ

Binanın çökmesi sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Yazık yazık yazıkkk… Yazdık olmadı, uyardık olmadı feryâd ettik olmadı, kamuoyuna duyurduk olmadı bina çöktü. Sabahtan bu yana yıkılacak, koruma kurulu acil olarak toplansın dedik. Görevi eski eseri olan 'koruma kurulu' lütfedip kılını kıpırdatmadı. Otel rantına mahkum edilmiş kentin tarihinin göz göre göre katledilmesini izleyen yetkililer. Şimdi acil toplanmışlar neyin kararını alacaklarsa artık, toplanmanıza gerek kalmadı sayın kurul müdürleri ve üyeleri. İBB olarak aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem