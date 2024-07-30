Alacak Kavgasında Kan Aktı! Polis Kiracılarına Kurşun Yağdırdı, Ölü ve Yaralılar Var

Malatya'da bir polis memuru, alacak nedeniyle tartıştığı kiracılarına ateş açtı. Kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

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Alacak Kavgasında Kan Aktı! Polis Kiracılarına Kurşun Yağdırdı, Ölü ve Yaralılar Var

Malatya'da Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir polis memuru dehşet saçtı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

ANNESİ DAHİL 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

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Malatya Polis Kira, kiracı
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