Akvaryumdan Yangın Çıktı

Kocaeli'de bir evde akvaryumdan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Akvaryumdan Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, ev ve eşyalarda ciddi hasara yol açtı. Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki dairede meydana gelen yangının, akvaryumun elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Mahalleli, binadan yükselen dumanları fark ederek durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve evdeki yoğun dumanı tahliye etti. Yangın sırasında dairede bulunan kiracının evde olmadığı öğrenildi. Yangının akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı düşünülüyor.

Kaynak: İHA

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