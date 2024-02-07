Akşener'e çok sert eleştiriler... Yavuz Ağıralioğlu: Devleti teslim etmeye çalıştığınız adamlara, şimdi 'belediye verilmez' diyorsunuz

14-28 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti’den istifa ederek yoluna henüz partisiz olarak devam eden Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Fatih Portakal’ın ‘Ağıralioğlu Yeniden Refah’tan adaylık teklifi aldı’ iddiasına yanıt verdi. Ağıralioğlu ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB ve ABB Başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ı hedef tahtasına oturtmasını da eleştirdi.

Ağıralioğlu, gazeteci Fatih Portakal’ın ‘Yeniden Refah’tan adaylık teklifi aldı’ iddiasını net bir dille yalanlayarak, belediye başkanlığının mizacına uygun olmadığını belirtti.

Ağıralioğlu, açıklamasında, “Benimle kimse görüşmedi. Ben ilk seçim bittikten sonra da belediye ile ilgili; o zaman Ak Parti için konuşuluyordu, İstanbul için konuşuluyordu. Ben, ‘Mizacım belediye başkanlığı yapmaya uygun değil’ dedim, o zaman öyle demiştim. Sonradan bu çıktı, bu nedir bilmiyorum. Benimle böyle görüşülmüş değil. Ben bunu ciddiye almadığım için çıkıp tekzip bile etmedim. Belediye başkanlığı başka bir şeydir. Ben yaklaşık 35 senedir siyaset içindeyim, belediye başkanlığı yapayım gibi bir gündemim olmadı. Ben ciddiye almadığım için tekzip etmediğim bir haberdir. Yoksa bunu tekzip ederdim. Siyasetçiler için bir yerlere yakıştırılıyor olmak, bir yerlere yakıştırılmıyor olmaktan daha kıymetlidir” dedi.

MERAL AKŞENER’E ELEŞTİRİLER

Ağıralioğlu, CHP ile iş birliğini reddettikten sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına oturtan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de eleştirilerde bulundu.

Ağıralioğlu, “Daha önce devleti teslim etmeye çalıştığınız adamlara, şimdi ‘Belediye verilmez’ diyorsunuz” dediği açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu da sizi öngörüsüz bir siyasi aktör haline getirir. 3 ay önce devleti teslim etmeye çalıştığınız insanlara şimdi diyorsunuz ki ‘vasat, 5 yıllık kayıp, bu projesizlikten kurtaracağız’ falan…

Bu sefer seçmen ne diyor; ‘Biz 5 yıl boyunca bağırıp söylediğimizi sen yeni akıllandın, yeni görüyorsun… Demek ki memleketi teslim edecek bir aklın yok senin. 3 ay öncesinden gördüğünü şimdi bize proje olarak sunuyorsun…’ Bu aradaki tutarsızlık veya öngörüsüzlük seçmende şuna sebep olur; ‘Bu kadar önündekini göremeyene devleti neden teslim edelim…’ Müstakil olmanın da bir adabı vardır. Müstakil olmanın da dilinin bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu müstakilleşmede korumanız gereken bir hukuk vardır. Bu sizin şahsiyet göstergenizdir.”