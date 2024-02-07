Yalan da olsa söyle... Erdoğan depremzedelere konut sözünü tutamadı yeni rakam verdi: 2 yılda ihtiyacın yarısı bile karşılanmıyor

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerin ardından yurttaşlara verdiği bir yıl içinde 319 bin konut sözünü yerine getiremedi. Depremlerin yıldönümü geride kalırken, iktidarın teslim edebildiği konut sayısı 46 bini geçemedi.

Geçen sene verdiği sözü tutamayan Erdoğan, partisinin Şanlıurfa adaylarının tanıtım toplantısında 2024 yılı içinde bu kez 200 bin konutun sözünü verdi.

GEÇEN SENE VERİLEN SÖZÜN ÇOK GERİSİNDE KALINDI

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından birçok 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybederken, milyonlarca yurttaş da evinden ve işinden oldu.

Depremlerin ardından, 31 Mart 2023’te açıklamalarda bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, 3 Şubat 2024 tarihli TRT Haber’in haberinde göze çarpan rakamlara göre, depremden etkilenen illerde inşa edilen yalnızca 46 bin konutun anahtar teslim töreni yapılacağı duyuruldu.

Aynı haberde, iki ay içinde teslim edilen konut sayısının ise 75 bine çıkacağı kaydedildi.

TOKİ VERİLERİ TESLİM EDİLEBİLECEK KONUT SAYISININ 25 BİN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada ise, “Kısa vadede bitirilip teslim edilebilecek konut miktarı TOKİ verilerine göre 25 bin civarındadır. Bu durum siyasilerin geçen yıl verdikleri sözlerin veya ortaya koydukları hedefin ancak yüzde 8’ine tekabül etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TMMOB’un ortaya koyduğu veriler de hedefin ne kadar gerisinde olunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ERDOĞAN HEDEF TUTMAYINCA; SAYIYI DÜŞÜRDÜ

Günümüze gelindiğinde ise, AKP Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçmişte verdiği sözü unutarak, yeni bir hedef belirledi.

Erdoğan, yeni teslim edilecek konut hedefini 2024 içinde 200 bin konuta düşürdü.

Erdoğan depremzedelere konut sözünü tutamadı yeni rakam verdi: 2 yılda ihtiyacın yarısı bile karşılanmıyor



31 Mart 2023



🗣️“319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”



7 Şubat 2024



🗣️"Allah'ın izniyle yıl… pic.twitter.com/rsH6J8fo8X — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 7, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, “Dün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerimizi fatihalarla yad ettik. Bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdik. Daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te de aynı törenleri yapmıştık. Bugün de biraz sonra Harran Üniversitemizin spor salonunda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan bin 314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız” dedi.

2 YILDA VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞ OLACAK

Deprem bölgesinde 650 bin konuta ihtiyaç olduğu öngörülürken, bir yıl içinde teslim edilmesi hedeflenen 319 bin konuttan yalnızca 46 bini anahtar teslim edilebilecek duruma geldi.

Erdoğan, verdiği yeni sözde ise 2024 yılının sonuna kadar 200 bin konut hedefi koydu.

Erdoğan yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini yapmış olsa bile, 2 yılda 650 bin olarak belirlenen hedefin çok gerisinde kalınmış olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem