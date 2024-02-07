İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Adliyesi önünde dün polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın (57) cenazesi, Bağcılar Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Karataş'ın eşi, oğlu ve kızı taziyeleri kabul etti. Törene, Karataş'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Ev hanımı olduğu öğrenilen Karataş'ın cenazesi, buradaki törenin ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İstanbul Valisi Gül, cenaze töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karataş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Saldırıda yaralanan 6 kişiden 2'sinin dün taburcu edildiğini anımsatan Gül, "2'si polis olmak üzere diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi" diye konuştu.

Adliye camiasına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Gül, polisleri tebrik ederek, "Milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden sakınsın. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Vali Gül, "Gözaltı sayısında artış var mı?" sorusu üzerine, bununla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Adliyemiz bu konuyu bundan sonraki süreçte takip ediyor. Terörle mücadele biliyorsunuz uzun bir süreç. Önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de bundan sonra da inşallah bu devam edecek. Burada biraz sabırla beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRE LANET OLSUN"

Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl de acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Yedigöl, "Tesadüf bir ölüm diyelim. Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor. Başımız sağ olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Yedigöl, "Bir öğretmen kızımız, bir acılı veteriner oğlumuz ve acılı bir baba bıraktı geride. Çocuklarına kahvaltı hazırlayıp, o mevlit yemeğine gidiyor. Sonra kendini çatışmanın içinde buluyor. Teröre lanet olsun. Artık ülke bu durumdan kurtulmalı. Bir avuç çapulcuya meydan verilmemeli" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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