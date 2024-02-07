Çöp evi boşaltılan kadın sinir krizi geçirdi: 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'

Bursa’da bir müstakil evden gelen kötü kokular nedeniyle komşular ev sahibini şikayet etti. Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler savcılık kararı ile eve girerek kamyon dolusu çöp çıkardı. Evden çöplerin çıkarılması esnasında ev sahibi yaşlı kadın sinir krizi geçirdi.

Çöp evi boşaltılan kadın sinir krizi geçirdi: 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 12. Fırın Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden kötü kokular çıkması üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararı ile girilen evde ekipler çuval çuval çöp topladı.

Evde engelli kızı ve hasta eşi ile birlikte yaşayan yaşlı kadın eşyalarının toplanması üzerine sinir krizi geçirdi. Kendisine ilaç alınmasını ve hastaneye götürülmesini reddeden ev sahibi M. A. polislere zor anlar yaşattı. Annesinin sinir krizi geçirmesi üzerine engelli kızı ise annesini sakinleştirmek isteyen bayan polise saldırdı.

Çöp evi boşaltılan kadın sinir krizi geçirdi: 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' - Resim : 1

“KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ ATIYORSUNUZ”

Kapının önüne yanaşan kamyona camdan topladıkları çöpleri atan ekiplere bağırarak sitem eden ev sahibi M. A., kamyon kasasındaki eşyalarını görünce çığlık attı. Engelli kızına çeyiz için o eşyaları aldığını öne süren M. A. “Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz, atmayın. Örgü iplerimi de atmışlar” diye bağırdı.

Ekiplerin yaşlı kadın ve kızını sakinleştirmesinin ardından evden 1 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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