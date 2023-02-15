Akşener, Babacan ve Kılıçdaroğlu maaşlarını bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek yardım bağışına telefonla bağlanarak katıldı.

Kılıçdaroğlu, "herkes kendi imkanında bağış yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlanmak istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri 9 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştı.

İYİ parti lideri Meral Akşener de maaşının bağışladığını açıklayarak "ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. Allah böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da eşiyle birlikte birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.