Pınar Gültekin davasında yeniden yargılama: Mertcan Avcı da tutuklu yargılansın talebine ret

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmesine ilişkin açılan davada katil Avcı'nın yeniden yargılanmasına karar verilmesinin ardından ilk duruşma bugün İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrısıyla Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı. Kadınlar, katil Cemal Metin Avcı en ağır cezayı alana kadar adalet arayışını ve mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Politikası Bakanlığı Avukatı ve katledilen Gültekin'in ailesi katıldı. Sanıklar Metin Cemal Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, kadın derneklerinin ve İzmir Barosu'nun katılma talepleri reddedildi. Duruşmada ifadesi alınan Cemal Metin Avcı ilk derece mahkemede verdiği ifadesini tekrar etti. Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını öne süren sanık Cemal Metin Avcı, Gültekin'i tasarlayarak öldürmediğini iddia etti. Tutuksuz sanık Mertcan Avcı ise suçlamaları reddetti.

'KADIN CİNAYETLERİ AYNI EZBERDE DEVAM EDİYOR, TÜRKİYE TOPLUMU BUNA ALIŞTIRILMAMALI'

Duruşmada söz alan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise sanık Avcı'nın ifadelerini sürekli değiştirdiğini ve çeliştiğini belirterek "Kızımın paraya ihtiyacı yoktu. Ölüye iftira atmak çok kolay, Türkiye toplumu buna alıştırılmamalı. Benim kızım gitmiş ama kadın cinayetleri aynı ezberde devam ediyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan bakanlık avukatı, haksız tahrik şartlarının oluşmadığını belirtti. Avcı'nın Pınar’ı istemediği halde bağ evine gitmeye ikna ettiği için tasarlayarak katlettiğinin ortada olduğunu söyleyen bakanlık avukatı, katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı’nın ise katliam günü bekçi mahiyetinde katliama ortak olduğunu dile getirdi. Mertcan Avcı'nın da kasten öldürmeye iştirakten ceza alması gerektiğini ifade etti.

'CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMEDİ'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de raporlara yansıyan katliam şeklinin Gültekin'in canavarca hisle katledildiğine delil olduğunu belirtti. Mertcan Avcı’nın ise bir buçuk saat yanan cenazenin başında beklediğini belirten avukat Epözdemir, iddiaların aksine Pınar’ın raporlarda da ortaya konduğu gibi canlı iken yakılarak katledildiğini dile getirdi. Epözdemir, ayrıca varilin Avcı'nın tek başına kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu ve yanık izlerinin bulunmamasının cinayeti tek başına işlemediğini ortaya koyduğunu belirtti.

'TANIKLARIN YENİDEN DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ'

Mertcan Avcı’nın avukatı ise savunmaları tekrar ettiğini hangi suç delilinin saklandığına dair bir somut delil sunulmadığını, failin suçu itiraf ettiğini dolayısıyla delilleri karartamayacağını dile getirdi. Avukat ayrıca tanık Kamil Makar’ın ve Mehmet Yusuf Özdemir’in yeniden dinlenmesini talep ederek, tanıkların Pınar’ın telefonunda şantaj görüntüleri gördüğünü iddia etti.

DAVA 10 MART'A ERTELENDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, tanıkların yeninden dinlenmesi talebinin reddedilmesini isterken, Cemal Metin Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle katlettiğinin delillerle ortaya konduğunu, fail Mertcan Avcı'nın ise suça iştirak ettiğini belirtti. Fail Avcı'nın ilişkisinin ortaya çıkmasını önlemek amacı ile Gültekin'i katlettiğini belirten savcı, sanığın tahrike ilişkin çelişkili ifadeleri nedeniyle haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını istedi. Sanık Cemal Metin Avcı’nın “tasarlayarak canavarca hisle” Mertcan Avcı'nın ise “Canavarca hisle kasten öldürme suçuna iştirak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların yeniden dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, Mertcan Avcı'nın da tutuklanması talebini de reddetti. Dava son savunmalar alınmak üzere 10 Mart tarihine ertelendi.