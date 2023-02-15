Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, Sinan Ateş'in ailesine taziyeye gitti

Gazeteci İsmail Saymaz suikaste uğrayan Sinan Ateş'in ailesine CHP cephesinden taziye ziyareti yapıldığını duyurdu.

Saymaz Kılıçdaroğlu ailesi ve Yavaş ailesinin birlikte Ateş'in ailesinin evine gittiklerini yazdı.

Saymaz Twitter'dan "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eşi Nursen Hanım bu akşam Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Ankara’daki evinde ziyaret etti. Ateş, Kılıçdaroğlu’na eşinin bir kitabını armağan etti." mesajını paylaştı.