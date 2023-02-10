AKP'yi yasa boğan bir ölüm daha

AKP'yi yıkan bir ölüm haberi daha geldi. AKP Kahramanmaraş eski milletvekilli Sıtkı Güvenç, ilde yaşanan iki büyük depremde öldü.

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AKP'yi yasa boğan bir ölüm daha

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler 10 kentte yıkıma neden oldu. Depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Adıyaman'da AKP'li Yakup Taş, Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı. AKPli Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AKP Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

AKP'yi yıkan bir ölüm haberi daha geldi.

Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in kardeşi eski AKP Kahramanmaraş Milletvekilli Sıtkı Güvenç de yaşanılan depremin enkazında kaldı.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sıtkı Güvenç'in enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Üstün şu açıklamayı yaptı:

"24. Dönem Kahramanmaraş milletvekili değerli dostum Sıtkı GÜVENÇ beyi de depremde kaybettik.. Mekanı cennet olsun… Allah gani gani rahmet eylesin…"

SITKI GÜVENÇ KIMDIR?

1 Kasım 1961'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta doğdu. Babasının adı Halil İbrahim, annesinin adı Hürü'dür.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi.

Serbest diş hekimi olarak görev yaptı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulundu.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Güvenç, evli ve 5 çocuk babasıdır.

24. Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili

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