Devasa rakam ortaya çıktı: Deprem felaketinin ekonomik bilançosu hesaplandı

Fitch Ratings, 6 Şubat'ta üst üst Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremdeki yıkımın ekonomik boyutunu hesapladı. Ortaya devasa bir rakam çıktı.

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Devasa rakam ortaya çıktı: Deprem felaketinin ekonomik bilançosu hesaplandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye'de 10 kenti enkaza çevirirken Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu. Dünyaca ünlü Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings depremin Türkiye ve Suriye'de ekonomiye etkisini gösteren bir rapor yayınladı.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini hatta 4 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Fitch ayrıca, katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği görüşünde.

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