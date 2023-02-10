Turkcell'in 2018'de tanıttığı uçan baz istasyonu 'dronecell' nerede?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrası yaşanan iletişim sıkıntıları sonrası Turkcell’in yıllar önce reklamını yaptığı uçan baz istasyonu Dronecell’in kullanılmaması tepki çekti…

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Turkcell'in 2018'de tanıttığı uçan baz istasyonu 'dronecell' nerede?

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketeri Turkcell, Vodafone ve Turktelekom’un milyonlarca abonesi bulunuyor.

GSM ŞİRKETLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Ancak son depremle birlikte bu GSM şirketleri bir kez daha sınıfta kaldılar.

Aradan 4 gün geçmesine rağmen bölgede halen sağlıklı internet ve telefon hizmeti bulunmuyor.

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DRONECELL NEREDE

GSM şirketleri yeterince hizmet vermemekle suçlanırken, akıllara yaklaşık 4 yıl önce Turkcell’in yayınladığı droncell reklamı geldi.

Turkcell geliştirdiği teknoloji ile dronları mobil radyo baz istasyonlarına çevirdiğini iddia etmişti.

Ancak Turkcell’in bu dronlarının 10 ilde büyük felakete neden olan deprem bölgesinde görülmemesi ayrı bir tepkiye neden oldu.

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