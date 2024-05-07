AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Osman Kavala çıkışı: Türkiye'nin büyümesi özgürlükle olur, cezayla değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen gün yaptığı bir konuşmada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk heyetiyle görüştüğünü ve heyetin orada sürekli kendilerine Osman Kavala'nın hatırlatıldığını ve adım dahi attırılmadıklarını söylediklerini söylemişti.

Özel, Türk heyetiyle yaptığı görüşmede kendisine, "Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor. Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar'' ifadelerinin söylendiğini aktarmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi AKP’li Tuğrul Türkeş’e CHP lideri Özel’in ifadelerini sordu.

Türkeş, Saymaz’a yaptığı açıklamalarda Özel’in ifadelerinin gerçeği yansıttığını ifade etti.

Türkeş’in Saymaz’a verdiği bazı yanıtlar şöyle:

Avrupa Parlamentosu’ndaki tablo Özgür Özel’in aktardığı gibi mi?

Bu, gerçeği yansıtıyor. Türkiye, uluslararası kuralları kabul etmiş ve Avrupa Konseyi’nin kurucularından bir ülkedir. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını üst hukuk olarak kabul ettiğinizi söylerseniz, bunu tatbik etmeniz gerekir. Özel, yoğun temaslarda bulundu.

Sağ olsun, bizim Türk delegasyonun odasını ziyaret etti. Söyledikleri doğrudur. Ama siyasetçi olarak kendine has şekilde ifade etti.

Bizden ne talep ediyor Avrupa Konseyi?

“Ya kurallara uy ya burada durma” diyor. “AİHM’i üst hukuk olarak kabul ettiysen uy” diyor. “Kabul etmem’ diyorsan buradan git.”

Attığınız tweetten anladığım kadarıyla Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğunu sürdürebilmesi adına bu davanın çözülmesini istiyorsunuz.

“Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve ekonomik sıkıntılardan çıkabilmesi için özgürlükleri arttırması lazım, cezaları değil. Şartları daraltmak, Türkiye’yi büyütmez. Her şeyi özgür bırakacağız. Herkesi daha da fazla özgürlüğe kavuşturacağız. Bundan Türkiye de kazanacak, Türk insanı da kazanacak, AK Parti de kazanacak. Özgürlüklerin artması lazım.”

Özel, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Gezi Parkı davası ile 28 Şubat’tan tutuklu paşaların tahliyesini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı da olumlu yaklaşmış.

“Türkiye gün geldi, Apo gibi bir tipin idamını kaldırdı. Bunu unutmayalım. Bugün için önemli olan, bir iki kişinin yürürlükteki kanunlara göre cezasını çekmesi midir, Türkiye’nin büyümesi mi? Türkiye’nin büyümesi özgürlüklerle olur, cezalarla olmaz. Türkiye’de her şeyin hukukla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Hukukta da güzel bir laf vardır: Geç gelen adalet, adalet değildir.”

“Türkiye’nin menfaati için Osman Kavala tahliye edilmeli” diye mi düşünüyorsunuz?

“Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir. Ben layihayı (Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya (Mücahit Birinci’yi kastediyor), daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım.”

Siyasi davalar ekonomiye nasıl etki ediyor?

"Çok etki ediyor. Şöyle İsmail Bey; bir ülkeye para vereceksen neye bakarsın, o ülkede hukuk var mı diye bakarsın. Hukuk işliyor mu diye... İki, geriye ödemede veyahut parayı işletmede, yatırımda samimi mi, ciddi mi, onlara bakarsın. Sen basit bir davayı yedi sene sürüncemede bırakmış bir ülkenin hukukuna güvenip buraya yatırım yapmayı düşünür müsün, yatırımcı olsan. Empati yahu! Adamdan gidip para istiyorsunuz. Dese ki “Adamın biri hapse düşmüş. Yedi senedir canını kurtaramıyor. Parayı versem kaç senede alırım?” Sen yetkili merci olsan bunu değerlendirmez misin? Buna dikkat çekiyorum."