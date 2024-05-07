Yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı: CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geri adım attı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraklerinden birine atamasının ardından gelen tepkilerden sonra kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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Yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı: CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geri adım attı

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i belediyenin iştirakı olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından tepkilerden sonra geri adım attı.

CHP’li Bozbey, “tartışmalara mahal vermemek” adına atama kararından vazgeçtiklerini duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Bozbey’le görüştüğünü, ve Bozbey'in yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden "tartışmalara mahal vermemek" adına vazgeçtiklerini söylediğini açıkladı.
Saymaz, paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le görüştük. Bozbey, yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti."

TEPKİLER NE İÇİNDİ?

Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden BURKENT'in yönetim kurulu başkanı olarak atamış, sosyal medya hesabında "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" mesajını paylaşan Furkan Bozbey, profilinde de "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" unvanını eklemişti.

CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan atama tepki çekmiş, Bozbey ise atamayı ‘güveneceği kimsenin olmaması nedeniyle yaptığını’ savunmuştu.

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