Mersin merkezli 8 ilde IŞİD operasyonu: 11 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen IŞİD operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı, 2’sine ise ev hapsi verildi.

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Mersin merkezli 8 ilde IŞİD operasyonu: 11 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’sine ise ev hapsi verildi. Diğer 2 şüpheli de şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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