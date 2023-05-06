Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

AÇIKEL'DEN KAHREDEN HABER

Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti. Ancak Açıkel'den kahreden haber geldi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için bugün Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek. Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.

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