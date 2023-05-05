Kamu işçisine zam için gün verildi

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde pazarlık sürüyor.

Kamu işçisine zam için gün verildi

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

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