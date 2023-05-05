Zonguldak’ta madencilerden eylem: Taleplerimizi yerine getirin

Zonguldak’taki Madenci Anıtı önünde toplanan madenciler, TSİ görüşmelerinde istedikleri zammın kabul edilmesi gerektiğini belirterek “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı attı.

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Zonguldak’ta madencilerden eylem: Taleplerimizi yerine getirin

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve MTA'da çalışan işçiler, 20'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini protesto etti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Eşit işe eşit ücret’, ‘TÜİŞ şaşırma sabrımızı taşırma’ şeklinde slogan atan yaklaşık 300 işçi, toplamda yüzde 60 zam talep etti.

‘700 BİN KAMU İŞÇİSİNİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Eylemde konuşan GMİS Merkez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Türk-İş ile hükümet arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi’nde Türk İş’in 700 bin kamu işçisi adına çerçeve protokolü için 15 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay yüzde 45 zam, artı yüzde 15 refah payı talep ettiğini hatırlattı. Hükümetin taban ücretin 12 bin lira, zam oranının ise refah payı dahil yüzde 40 olmasını teklif ettiğini belirterek şunları söyledi: “Hükümetin sessizliği, 700 bin kamu işçisini huzursuz etmektedir. Bizler, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi sürecin işçilerin taleplerinin karşılanarak sonuçlanması talebimizi buradan yüksek sesle bir kez daha haykırıyoruz. Hükümetin, 700 bin kamu işçisini görmezden gelmesi kabul edilemez. TTK ve MTA işçileri olarak sorunlarımızı Toplu İş Sözleşmeleri taslağında belirttik. Sendikamız, Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve genel merkez yöneticilerimiz nezdinde sorunların çözümü için Ankara’da yoğun bir mesai içerisindedir. Sendikamızın yetkili olduğu TTK ve MTA’da çalışan işçilerimizin 3 maddede haklı talepleri bulunmaktadır. Birincisi; TTK’de yer üstünde çalışan işçilerimiz ile MTA’da çalışan işçilerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması; ikincisi, yeraltındaki ücret grupları arasındaki ücret farkının yeniden düzenlenmesi; üçüncüsü ise yer üstü lüzumlu halde çalışan işçilerimizin haklı taleplerinin yerine getirilmesidir. Bu üç başlıkta toplanan, işçilerimizin haklı talepleri karşılanmayacak talepler değildir. Bu taleplerimizin bir an önce karşılanmasını bekliyoruz.”

Karakabak, sorunların çözümü noktasında hükümetten somut bir adım beklendiğini de sözlerine ekledi.

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