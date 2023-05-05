Trabzon'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu midibüsü, Akçaabat’ın Dörtyol Mahallesi kavşağında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün, Azra Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci, bugün ikindi namazına müteakip Akpınar Mahallesi’ndeki Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

"SENİ BURADA İSTEMİYORUZ"

Cenaze törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Başkan buradan git, seni burada istemiyoruz" diyerek Zorluoğlu’na tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA