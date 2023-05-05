Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da 4 katlı bina çöktü. Bina altındaki kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Malatya'daki 4 katlı bir bina çöktü.
3 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI
Demir toplamak için 4 kişinin binada olduğu 3 kişinin çöken binanın enkazından kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
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