Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Malatya'daki 4 katlı bir bina çöktü.

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI

Demir toplamak için 4 kişinin binada olduğu 3 kişinin çöken binanın enkazından kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.





