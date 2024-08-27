AKP'li Belediyenin Milyonluk İhalesi Tek Adrese
AKP'li Gaziantep Belediyesi’nden 6 Şubat depreminden sonra organizasyon ihalesi alan Eyüp Uluçay'ın belediyeden Ağustos 2014-Ağustos 2024 arası aldığı ihalelerin tutarı, 33,5 milyon TL’ye ulaştı.
6 Şubat depremlerinden yalnızca iki ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden eğlence ihalesi alan Eyüp Uluçay’a 2014-2024 döneminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce verilen ihalelerin toplam tutarı 30 milyon TL’yi aştı.
ADRESE TESLİM İHALE
İhale kayıtlarına göre, Eyüp Uluçay AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 33 ihale aldı. Uluçay’ın Ağustos 2014-Ağustos 2024 dönemini kapsayan 10 yılda aldığı ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 33 milyon 566 bin 878 TL olarak hesaplandı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Uluçay’a verdiği ihalelerden bazıları ise şöyle:
- 300 adet çift için nikah organizasyonu (2016): 722 bin 430 TL
- Ramazan organizasyonu hizmet alımı (2018): 1 milyon 57 bin TL
- Su sporları festivali hizmet (2018): 691 bin TL
- Hırdavat, spor, mefruşat ve temizlik malzemesi alımı (2020): 1 milyon 855 bin TL
- Organizasyon hizmeti alımı (2024): 4 milyon 852 bin TL
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