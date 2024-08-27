Adana'da Denetim: 34 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 201 Kişi Yakalandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri 19-25 Ağustos tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan asayiş çalışmalarında 23 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 679 mermi ele geçirdi.

Silahların yanı sıra, 48,4 gram narkotik madde, 531 uyuşturucu hap, 2 çelik yelek, 8 çalıntı araçta ele geçirildi.

34 TUTUKLAMA

Hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 201 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i ruhsatsız silah yakalattığı için diğer 26 kişi de çeşitli suçlardan olmak üzere toplamda 34 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA