Resmi Gazete'de Yayımlandı! TCDD’den Yeni Yemekli Vagon İhalesi! İşte Ücretler…

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, ana hat trenlerin yemekli vagonlarının ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vagonların 2 Yıl süreyle kiralanmasına ilişkin ihale kapalı zarf yöntemi ile gerçekleştirilecek. İşte ücretler…

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! TCDD’den Yeni Yemekli Vagon İhalesi! İşte Ücretler…

Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 2024/1103766 nolu ihaleye göre ana hat trenlerin yemekli vagonlarının kiralanması işi ihale edilecek. Tekliflerin kapalı zarf yöntemi ile 06.09.2024 günü saat 14:30'a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor.

8 Ana hatta hizmet veren yemekli vagonların muhammen bedeli KDV hariç olarak şöyle belirlendi:

  • Ankara Ekspresi aylık 25 bin 991 TL, yıllık 599 bin 800 TL.
  • Güney Ekspresi aylık 37 bin 458 TL yıllık 898 bin 995 TL.
  • Van Gölü Ekspresi aylık 16 bin 746 TL yıllık 401 bin 917 TL.
  • Doğu Ekspresi aylık 57 bin 417 TL, yıllık 1 milyon 378 bin 30 TL.
  • 4 Eylül Mavi aylık 9 bin 543TL, yıllık 229 bin 33TL.
  • İzmir Mavi aylık 50 bin 397 TL, yıllık 1 milyon 209 bin 535 TL.
  • Konya Mavi aylık 42 bin 292 TL, yıllık 1 milyon 15 bin 14 TL,
  • Pamukkale Ekspresi aylık 18 bin 649 TL, yıllık 447 bin 582 TL.
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Kaynak: ANKA

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