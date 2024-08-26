Resmi Gazete'de Yayımlandı! TCDD’den Yeni Yemekli Vagon İhalesi! İşte Ücretler…

Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 2024/1103766 nolu ihaleye göre ana hat trenlerin yemekli vagonlarının kiralanması işi ihale edilecek. Tekliflerin kapalı zarf yöntemi ile 06.09.2024 günü saat 14:30'a kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor.

8 Ana hatta hizmet veren yemekli vagonların muhammen bedeli KDV hariç olarak şöyle belirlendi:

Ankara Ekspresi aylık 25 bin 991 TL, yıllık 599 bin 800 TL.

Güney Ekspresi aylık 37 bin 458 TL yıllık 898 bin 995 TL.

Van Gölü Ekspresi aylık 16 bin 746 TL yıllık 401 bin 917 TL.

Doğu Ekspresi aylık 57 bin 417 TL, yıllık 1 milyon 378 bin 30 TL.

4 Eylül Mavi aylık 9 bin 543TL, yıllık 229 bin 33TL.

İzmir Mavi aylık 50 bin 397 TL, yıllık 1 milyon 209 bin 535 TL.

Konya Mavi aylık 42 bin 292 TL, yıllık 1 milyon 15 bin 14 TL,

Pamukkale Ekspresi aylık 18 bin 649 TL, yıllık 447 bin 582 TL.

Kaynak: ANKA