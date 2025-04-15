AKP'den 'İklim Kanunu'na Revize: Tepkilere Neden Olunca Geri Çekildi

AKP'nin Meclis Genel Kurulu’na getirdiği ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan İklim Kanunu, gelen yoğun eleştiriler üzerine geri çekildi. Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin güçlü itirazlarıyla karşılanan kanun teklifi, revize edilmek üzere komisyona geri gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Emir açıklamasında, “TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan İklim Kanunu muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur” ifadelerini kullandı.

Geri çekilen yasa tasarısı, özellikle çevre örgütleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunmuş, iklim kriziyle mücadelede bilimsel ve somut adımlar içermemesi nedeniyle sert biçimde eleştirilmişti. Yeni düzenlemede bu eleştirilerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusu.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle oluşturulması planlanan “Zirai Don Araştırma Komisyonu” yer alıyor. Özellikle son dönemde yaşanan ani hava değişimleri ve tarım alanlarında meydana gelen zararlar nedeniyle, bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılması bekleniyor.

Meclis bu hafta kanun olarak sadece uluslararası anlaşmaları ele alacak.

AKP'Lİ USTA'DAN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanı Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak İklim Kanunu’nun geri çekilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Usta şunları söyledi:

“Komisyon kurulması sonrasında oradan gelecek katkılarında değerlendirilmesi ve toplumda bir takım konularında yanlış anlaşılması üzerine daha çok tartışılması, konuşulması, hepimizin ortak görüşlerinin muhalefetin de iktidarın da ortak görüşleri çerçevesinde karar verdik bu konuyu ileri bir tarihe bıraktık.

Meclisimize altı siyasi parti grubu olarak mecliste bir araştırma komisyonu kurulması ile ilgili önerimizi veriyoruz. Bu öneri ile birlikte hem iklim değişikliği ile ilgili sel, don, felaketler ile ilgili ve tarım sigortaları ile iglili eksiklik veya yapılması gerekenler neyse bunların hepsini inceleneceğinin komisyonun kurulması önemli ve kıymetlidir.”

Kaynak: Haber Merkezi