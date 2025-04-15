Elektrik Direğine Çarpan Sürücü Dehşet Saçtı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Elektrik Direğine Çarpan Sürücü Dehşet Saçtı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.B.H'nin kullandığı 46 ADJ 036 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kavşağı'nda kontrolden çıkarak önce trafik lambası direğine, ardından yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 5 yaya kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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