Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Kişi Tutuklandı! İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Sinirle Kendimi Kaybettim'

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli D.A. tutuklandı. D.A.'nın ifadesinde, "Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim" dedi.

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Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Kişi Tutuklandı! İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Sinirle Kendimi Kaybettim'

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı 10 Nisan’daki dava duruşması öncesinde tahrip edilmişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarı tahrip eden kişi yada kişileri tespit etmek için bir çalışma başlatmış, tahrip eden şüphelinin 67 yaşındaki D.A. olduğu belirlenmişti. Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli D. A. tutuklandı.

Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Kişi Tutuklandı! İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Sinirle Kendimi Kaybettim' - Resim : 1

'SİNİRLE KENDİMİ KAYBETTİM'

Şüpheli D.A.’nın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli D.A. ifadesinde, "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar köprüsünün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakındır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yoktur" dedi.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM'

Şüpheli D.A. ifadesinin devamında, "Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım. Yine müteveffayı öldüren şahısları da tanımam" şeklinde konuştu. Zanlı, "Olayı gerçekleştirdiğiniz gün müteveffanın öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği hakkında bilginiz var mıydı?" sorusuna ise, "Davanın görüleceğinden haberim yoktu. Ben sadece gazete haberlerinden müteveffanın öldürüldüğünü ve mezarının orada olduğunu biliyorum. Başka bir bilgim yoktur" şeklinde cevap verdi.

'DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM, EŞYALARI KIRDIM'

Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini söyleyen şüpheli D. A. ifadesinde, şunları söylemişti: Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok kişi oluyordu, merak edip baktım. Mezarlığın çevresindeki çitlere takılıp düşünce sinirlendim, elimle vurarak mezardaki eşyaları kırdım.

Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Kişi Tutuklandı! İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Sinirle Kendimi Kaybettim' - Resim : 2

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şüphelinin yakalandığını şöyle duyurmuştu:

"İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Ahmet Minguzzi'nin Mezarına Saldıran Kişi Tutuklandı! İfadesi 'Pes' Dedirtti: 'Sinirle Kendimi Kaybettim' - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamış 4,5 saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

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Kaynak: İHA

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