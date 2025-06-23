AKP MKYK Toplantısı Sona Erdi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. 2,5 saat süren toplantıda İsrail-İran arasındaki çatışmalar ve 'terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.

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AKP MKYK Toplantısı Sona Erdi
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 2,5 saat sürdü.

Toplantıda gündem kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Teşkilat Başkanlığı çeşitli sunumlar yaptı. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grubunun faaliyetleri ve Meclis gündeminde yer alan konuların da masaya yatırıldı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: DHA

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