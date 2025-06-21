Lüks Yattaki Görüntüsü Gündem Olmuştu! Bakan Ersoy’a AKP İçinden İlk Tepki Geldi

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Adı sık sık skandallara konu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kez Atina yakınlarındaki Zea Marinası’nda görüntülendiği lüks yat fotoğrafıyla gündem oldu. Bakan Ersoy’un Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile bir yat üzerinde gerçekleştirdiği buluşma tepki topladı.

Ahmet Hakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, röportaj için Atina’ya uçakla gittiğini, Bakan Ersoy’la yatta röportaj yaptıktan sonra aynı gün Türkiye’ye döndüğünü belirtti. Seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını söyleyen Hakan, gerekirse bu konuda belgeleri de sunabileceğini söyledi.

AKP’DEN İLK ELEŞTİRİ GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından AKP içinden ilk dikkat çekici eleştiri partinin eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, Hakan’ın siyasi sorumluluğu olmadığına vurgu yaparken, Bakan Ersoy’un görüntüsünün ‘Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici’ olduğunu vurguladı.

AKP’li Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Hakan gazetecidir, siyasi sorumluluğu yok. Mesleki etik açıdan ihtiyaç duyarsa hesabını verir, takdir kamuoyunundur. Fakat. Sınırımızda savaş yaşanırken… Gazze katliamı sürerken… Turizm sancılıyken… Hayat bu kadar pahalıyken… Bir bakanın Yunan adalarında lüks yatla tatil fotoğrafı, çok rahatsız edici. Adına ‘röportaj buluşması’ dense de tevil götürmez. Eskiden bu örnekler çok istisnaydı, şimdi mantar gibi çoğalıyor. Asıl üzücü olan da bu."