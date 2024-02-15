AKP, ekonomist Atilla Yeşilada'yı da TİP'li yaptı!

Ekonomist Atilla Yeşilada, TİP'in Murat Kurum'a yönelik paylaşımını alıntılayarak, oyunu TİP'e vereceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
AKP, ekonomist Atilla Yeşilada'yı da TİP'li yaptı!

Ekonomist Atilla Yeşilada, sosyal medyada TİP’in AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a yönelik ‘Hatay’da imar affı, Erzincan’da kapasite artırımı. Suçlunun yeni hedefi İstanbul’ paylaşımını alıntıladı.

Yeşilada, “Yemin ediyorum, AKP beni bu yaşında sosyalist yaptı. Oyum TİP'e” ifadelerini kullandı.

KURUM’UN KISA SİCİLİ

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, bakanlığı dönemindeki icraatlarıyla eleştirilmeye devam ederken, Erzincan’daki maden felaketinin yaşandığı işletmenin ÇED raporunun da Kurum döneminde imzalandığı ortaya çıktı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından resmi rakamlara göre 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, yüz binlercesi de evsiz kaldı. Depremlerin ardından iktidarın çıkardığı ve her fırsatta övünerek anlattı imar afları gündeme geldi.

Kurum, imar aflarına ilişkin açıklamasında, imar affından yararlanmak için başvuran kişi sayısını 8 milyon 900 bin olduğunu ve devletin de 7 milyar 511 milyon liraya ulaştığını kaydetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Atilla Yeşilada Türkiye İşçi Partisi - TİP AKP Murat Kurum
Son Güncelleme:
İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı
Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
Van ve Hakkari'de 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van ve Hakkari'de 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
Fatih Terim'in Panathinaikos'u bu sezon bir ilki başardı Terim'in Panathinaikos'u bir ilki başardı
Dolar kuru sert dalgalandı, rakam değişti: Tarihi rekor! Dolar kuru sert dalgalandı, rakam değişti!