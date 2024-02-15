AKP, ekonomist Atilla Yeşilada'yı da TİP'li yaptı!

Ekonomist Atilla Yeşilada, sosyal medyada TİP’in AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a yönelik ‘Hatay’da imar affı, Erzincan’da kapasite artırımı. Suçlunun yeni hedefi İstanbul’ paylaşımını alıntıladı.

Yeşilada, “Yemin ediyorum, AKP beni bu yaşında sosyalist yaptı. Oyum TİP'e” ifadelerini kullandı.

Yemin ediyorum, AKP beni bu yaşında sosyalist yaptı. Oyum TİP'e https://t.co/Z7v70aziZj — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) February 15, 2024

KURUM’UN KISA SİCİLİ

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, bakanlığı dönemindeki icraatlarıyla eleştirilmeye devam ederken, Erzincan’daki maden felaketinin yaşandığı işletmenin ÇED raporunun da Kurum döneminde imzalandığı ortaya çıktı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından resmi rakamlara göre 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, yüz binlercesi de evsiz kaldı. Depremlerin ardından iktidarın çıkardığı ve her fırsatta övünerek anlattı imar afları gündeme geldi.

Kurum, imar aflarına ilişkin açıklamasında, imar affından yararlanmak için başvuran kişi sayısını 8 milyon 900 bin olduğunu ve devletin de 7 milyar 511 milyon liraya ulaştığını kaydetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem