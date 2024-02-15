Van ve Hakkari'de 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Hakkari'de 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar sebebiyle 176 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesi beyaza büründü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 290 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kente akşam saatlerinde başlayan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 85 köy ve 205 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizle çalışması yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Hava Durumu Hakkari Van
İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı
Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti Dev holdinge kayyım atandı! Yönetim resmen devlete geçti
Kabin bagajı da artık paralı... Pegasus yeni kurallarını açıkladı Kabin bagajı da artık paralı... Pegasus yeni kurallarını açıkladı
ATV'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı dahil oluyor ATV'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı dahil oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
Fatih Terim'in Panathinaikos'u bu sezon bir ilki başardı Terim'in Panathinaikos'u bir ilki başardı
Dolar kuru sert dalgalandı, rakam değişti: Tarihi rekor! Dolar kuru sert dalgalandı, rakam değişti!