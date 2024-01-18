AKP Ankara İl Başkanı'ndan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım: Adayı ondan önce duyurdu

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı başta olmak üzere birçok adayını açıklayacağı tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Ancak AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisinin Ankara adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce açıkladı.

Bugün ATO Kongre Merkezi’nde yapılacak tanıtım toplantısının öncesinde paylaşımda bulunan Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yan yana olan görüntüsünü paylaşarak, "Ya Bismillah" diye yazdı.

Turgut Altınok'a dün adaylığı ile ilgili telefon açıldığı ve bilgilendirildiği öne sürülmüştü.