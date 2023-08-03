Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: AA

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